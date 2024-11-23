وظائف الوسيلة الكويت 24/8/2024

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وظائف وسيط الكويت الوسيلة 24/8/2024

وظائف الوسيط الكويت اليوم في عدد كبير من المهن والتخصصات ومنها:

وظائف شاغرة في الشركة العربية للكهرباء.

مطلوب للعمل مترجم خبرة للعمل في مكتب ترجمة بحولي.

مطلوب عمالى اسيوية لمؤسسة مواد غذائية كبرى بالجهراء.

مطلوب عمل زراعي.

وظائف في شركة المنيوم.

مطلوب لمطعم بأسواق القرين جرسونات وجراسين ومعلمة بسطة وطباخ.

مطلوب سكرتيرة لمكتب عقار.

وظائف على جريدة الوسيط.

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