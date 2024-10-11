الامارات | ماجد حسن: «الأبيض» قادر على بلوغ كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق الشارقة حالياً والمنتخب الوطني سابقاً ماجد حسن أن أداء المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مطمئن بعد تدعيم الصفوف بعدد من اللاعبين المجنسين الذين يشكلون إضافة قوية، مشيراً إلى أن «الأبيض» قادر على التأهل إلى كأس العالم.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك روح جديدة في المنتخب، الأداء مطمئن والفريق جيد، وقادر على الوصول إلى كأس العالم بهذا الأداء».

وخاض ماجد حسن مع فريق الشارقة هذا الموسم خمس مباريات، وتُعدُّ مواجهة العروبة أكثر مباراة ظهر فيها، إذ تم استبداله في الدقيقة 89 من زمن المباراة، وقدم أداء جيداً، قاد به فريقه إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي، ليتصدر ترتيب الدوري مشاركة مع شباب الأهلي قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في الجولة المقبلة، وغاب ماجد حسن عن المنتخب الوطني منذ فترة كبيرة.

وعن صدارة الشارقة لدوري أدنوك للمحترفين، قال ماجد حسن: «نخوض كل مباراة على حدة، ولايزال المشوار طويلاً»، مضيفاً: «في الجولة الماضية أمام العروبة لم يقدم الفريق الأداء المطلوب، ولكن الأهم هو الفوز وتحقيق النقاط في مثل هذه المواجهات، ونخوض ثلاث مباريات قوية بعد فترة التوقف الدولي، ويجب علينا الإعداد جيداً لهذه المباريات حتى ننجح في تخطيها، وحصد النقاط الثلاث».

وأضاف: «الفريق يسير في الطريق الصحيح، والتركيز الآن على مباراة النصر في كأس رئيس الدولة، ويجب علينا أن نكون جاهزين لهذه المواجهات القوية من أجل تخطي هذه المباريات الصعبة».

ويخوض فريق الشارقة ثلاث مواجهات من العيار الثقيل عقب فترة التوقف الدولي، الأولى أمام النصر في كأس رئيس الدولة 18 أكتوبر الجاري، ثم لقاء فريق سباهان الإيراني في (دوري أبطال آسيا 2)، ويختتم المواجهات القوية بقمة الدوري التي ستجمع الشارقة مع شباب الأهلي 27 الجاري لفض الشراكة في صدارة جدول الترتيب.

. 3 مواجهات صعبة بانتظار الشارقة بعد فترة التوقف الدولي

ماجد حسن:

. الشارقة يسير في الطريق الصحيح والتركيز الآن على مباراة النصر في كأس رئيس الدولة.