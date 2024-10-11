الأمير هاري يكشف سراً عن طفليه وما ورثاه من ميغان ماركل

كشف الأمير هاري، دوق ساسكس، مؤخراً عن أن طفليه، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، قد ورثا شعرهما الكثيف من والدتهما ميغان ماركل.

في حوار خاص، أشار الأمير بفكاهة إلى أن "شعر ليليبيت لن يستغرق وقتاً طويلاً حتى تتمكن من الجلوس عليه". هذا التصريح جاء خلال حضوره لحفل جوائز "ويلتشايلد" في لندن بتاريخ 30 سبتمبر 2024، وهو حدث سنوي يكرّم الأطفال المرضى بأمراض خطرة مع عائلاتهم.

فخر الأمير هاري بطفليه

خلال هذا الحدث المميز، أعرب الأمير هاري عن فخره الدائم بطفليه، مشيراً إلى تأثير والدتهما في مظهرهما، وخاصة الشعر الكثيف الذي ورثاه منها.

أشار دوق ساسكس كذلك إلى مدى ارتباطه بهما، حيث تملؤه السعادة عند الحديث عنهما. ووفقاً لصحفية "هالو!"، كان هاري مليئاً بالطاقة الإيجابية في الحفل، حيث تفاعل بمرح، وتواضع مع الحضور قبل بدء الفعالية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الأمير هاري عن شعر أطفاله. في مقابلة سابقة مع برنامج "The Late Show with Stephen Colbert"، تحدث عن قوة الجينات العائلية لعائلة سبنسر، وعبّر عن دهشته من أن "الجين الأحمر" الذي يحمله قد تغلب على جينات ميغان، على الرغم من توقعه العكس. وقد أشار إلى أن معظم أفراد عائلة والدته، الأميرة ديانا، يمتلكون شعراً أحمر.

خلال زيارته للندن وأفريقيا، كشف الأمير هاري بفكاهة أن ميغان كانت تتحمل مسؤولية الأسرة خلال غيابه، حيث كانت ترعى طفليهما بالإضافة إلى الكلاب الثلاثة التي لم يتم تدريبها بالكامل بعد، وأضاف مازحاً "ولا ننسى الدجاجات!". هذا الحس الفكاهي يعكس توازن الحياة العائلية والعملية للأمير وزوجته.

الجدير بالذكر أنه، ومنذ أن أصبح راعياً لجائزة "ويلتشايلد" في عام 2007، لم يفوت الأمير هاري الفرصة لحضور هذا الحدث، حيث يعتبره جزءاً لا يتجزأ من التزاماته الخيرية.

وفي الحفل الأخير، قدم جائزة "أكثر طفل ملهم" لفئة العمر 4-6 سنوات، وتحدث عن مدى الإعجاب الذي يشعر به تجاه الشجاعة الهائلة التي يظهرها الأطفال المرضى وعائلاتهم، مشيداً بالدور الكبير الذي يلعبه مقدمو الرعاية والممرضات في دعمهم.

تأثير الأبوة على الأمير هاري

منذ أن أصبح أباً في عام 2019 عند ولادة آرتشي، تبعها ولادة ليليبت في عام 2021، أصبح لحضور الأمير هاري في هذا النوع من الفعاليات تأثير أعمق عليه.

فبحسب الصحفيين، أصبح يشعر بتعاطف أكبر مع الأطفال وأسرهم، خاصة في ظل التحديات التي يواجهونها يومياً. في كلمته أثناء الحفل، أعرب عن إعجابه الكبير بالأهل الذين يقدمون رعاية يومية لأطفالهم المرضى، مشيراً إلى أن هذه التجربة تزيد من تقديره لدورهم.

مع دخول الأمير هاري عقده الرابع، والذي احتفل به في 15 سبتمبر، تحدث عن تطلعاته العالية لهذا العقد من حياته. إلى جانب حياته الشخصية كأب وزوج، يمر الأمير هاري بتغييرات مهنية أيضاً، حيث يركز بشكل كبير على الأعمال الخيرية والجهود الإنسانية.

بينما تتجه ميغان ماركل نحو مشاريع ريادية وتجارية، يظهر الزوجان نمطاً جديداً من التعاون بينهما، حيث يعملان في مسارات منفصلة، ولكن مع مشاريع مشتركة تدور حول القضايا الإنسانية التي يدعمانها.

وعلى الرغم من مساراتهما الفردية، إلا أن الأمير هاري وميغان ماركل لا يزالان يتعاونان في مشاريع مشتركة، حيث أطلقا مؤخراً "شبكة الآباء"، وهي مبادرة لدعم الأسر التي تأثرت بالأضرار الناتجة عن العالم الرقمي. يؤكد المقربون منهما أن هذا التعاون سيستمر، حيث يعكس توازناً صحياً بين حياتهما المهنية المشتركة والفردية.

وفي إطار عملهما الخيري، قاما الزوجان مؤخراً بزيارات إلى نيجيريا وكولومبيا لدعم القضايا الإنسانية. وبحسب المطلعين، فإن حضورهما المستمر في هذه الأحداث يدل على التزامهما المشترك بالقضايا التي يؤمنان بها. يرى العديد أن العلاقة بينهما قائمة على شراكة قوية، حيث يكمل كل منهما الآخر في رحلتهما الإنسانية والمهنية.

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