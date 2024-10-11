شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تجنبها من أجل صحة جيدة للقلب والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من الأمور التى يجب تجنبها فى حياتنا اليومية للحصول على قلب قوى وسليم، ويوضح هذا الأمر التقرير المنشور عبر موقع today، ومنها..

- غسول الفم

قد يبدو هذا الأمر مفاجئًا للناس لكن غسول الفم يقتل جميع الجراثيم حتى البكتيريا الجيدة في الفم التى تساعد الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يشارك في توسيع الأوعية الدموية والحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة، كما كشفت إحدى الدراسات أن الاستخدام المنتظم لغسول الفم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بغض النظر عن عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم.

- التدخين والتدخين الإلكترونى

يضر التدخين ببطانة الأوعية الدموية وليس فقط فى القلب، بل أيضا فى المخ، ما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما أن النيكوتين يعتبر من المواد المسببة لانقباض الأوعية الدموية، ويزيد من تعرضها لضيق مما قد يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم.

كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية يعانون من تغيرات مقلقة فى وظائف القلب والأوعية الدموية، ووفقًا لدراسة أخرى، فإن مستخدمى السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمونها.

- المشروبات الغازية

المشروبات الغازية "الموت السائل"، هى بمثابة آفة فى مجتمعنا، فهى ذات السعرات الحرارية العالية، كما أنها محلاة بالسكر، وتوصلت دراسة أجريت عام 2024 إلى أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا يرتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بغض النظر عن مستويات النشاط البدنى.

- الأطعمة المصنوعة من الدقيق المكرر

العديد من الناس يختارون الأطعمة المصنوعة من الدقيق، والذي خضع لعملية إزالبة الألياف الغذائية والحديد والعديد من فيتامينات ب، فعندما تختار الحبوب الكاملة، فإن الألياف الغذائية الموجودة بداخلها يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تشير جمعية القلب الأمريكية.

- الأطعمة المصنعة

البسكويت أو رقائق البطاطس أو الخبز المملح أطعمة معبأة مسبقًا تحتوي على سكريات أو ملح مضاف، ودهون غير صحية ومواد حافظة، وتوصلت دراسة نشرت فى مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب إلى أن الاستهلاك المتزايد للأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.