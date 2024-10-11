كامالا هاريس: يتعين التوصل إلى وقف لإطلاق النار سواء في لبنان أو غزة

أشارت ائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، إلى أن "هناك حاجة للتهدئة في الشرق الأوسط". ودقالت "يتعين التوصل إلى وقف لإطلاق النار سواء في لبنان أو غزة". وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ عام، يتواصل العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان مع محاولات الجيش الإسرائيلي للتوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.

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