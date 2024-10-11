إعلام إسرائيلي: الجيش أطلق صواريخ اعتراضية بعد رصد هدف جوي مشبوه في عسقلان

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الجيش أطلق صواريخ اعتراضية بعد رصد هدف جوي مشبوه في منطقة عسقلان" في غلاف قطاع غزة.

وجاذ ذلك بعد أن أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي "صفارات الإنذار في عسقلان ومحيطها جنوبي إسرائيل تحذيرا من تسلل طائرة مسيرة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.