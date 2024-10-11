إيطاليا تستضيف في تموز مؤتمرا حول إعادة إعمار أوكرانيا

تستضيف العاصمة الإيطالية روما في تمّوز المقبل مؤتمرا حول إعادة إعمار أوكرانيا، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عقب استقبالها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت ميلوني لصحافيين في روما إنّ "أوكرانيا ليست وحدها، وسنكون إلى جانبها طالما كان ذلك ضروريا"، موضحة أن هذا المؤتمر سيُعقد يومي 10 و11 تمّوز 2025.

وتدعم إيطاليا بقوة أوكرانيا في معركتها ضد القوات الروسية وترسل لها مساعدات وأسلحة.

لكنّ روما ترى أن هذه الأسلحة يجب أن تُستخدم داخل الأراضي الأوكرانية فقط وأن لا تستهدف عمق الأراضي الروسي كما يطالب بذلك زيلينسكي.

وأوضحت ميلوني أنّ دعم روما لكييف يهدف إلى توفير "أفضل الظروف الممكنة لأوكرانيا من أجل بناء أساس للتفاوض على السلام، وهو سلام لا يمكن أن يكون استسلاما".