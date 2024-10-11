توو ليت يرفض الكشف عن هويته ويؤكد: الموسيقى هي الأهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفض مؤدي أغاني الراب توو ليت الكشف عن هويته خلال حواره مع موقع GRAMMY AWARDS، مؤكدًا أن الأهم هو تأثير الموسيقى على المستمعين، وقال: “لا يهم من هو المؤدي، المهم هو كيف يفسر المستمع الموسيقى والكلمات”.

ألبومه الأخير “كوكتيل أغاني” حقق نجاحًا كبيرًا وحقق أرقامًا قياسية في نسب المشاهدة على يوتيوب.

توو ليت أكد أن هذا النجاح كان دافعًا له للاستمرار في تطوير موسيقاه، قائلاً: “الموسيقى تواصلت مع أشخاص من ثقافات مختلفة وهذا هو ما يحفزني إبداعيًا”.

بدأت شهرة توو ليت في مارس 2024 مع ألبومه الأول “طيش شباب”، وتضاعفت بعد إصدار ألبوم “كوكتيل أغاني” في أغسطس، والذي ضم أغاني ناجحة مثل “بقيت وحيد” و”حبيبي ليه”.