نجم الكرة المصرية :غياب الدعم الجماهيري في استاد القاهرة مقارنة بعصر الجوهري

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، الحالة الجماهيرية المحيطة بمنتخب مصر في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الدعم الذي يحظى به المنتخب في استاد القاهرة الدولي ليس كما كان في عهد المدرب الراحل محمود الجوهري.

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وأكد عبد الجليل أن الجوهري كان يمتاز بقدرته على شحن الجماهير لدعم المنتخب من المدرجات.

تصريحات حسام حسن تثير الجدل

وفي مداخلة له عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يُبث على فضائية “etc”، علق عبد الجليل على المؤتمر الصحفي للمدير الفني حسام حسن.

وقال: “كان من المفترض أن يتحدث حسام حسن عن مباراة مصر وموريتانيا، إلا أن تصريحاته تجاوزت الموضوع الرئيسي إلى أمور أخرى بعيدة. هذه التصريحات قد تكلفه بعض مؤيديه، رغم أنه يسير في الاتجاه الصحيح ويُجدد دماء المنتخب بعناصر شابة”.

الانتقادات جزء من عمل المدرب

وأضاف عبد الجليل: “انتقاد اختيارات مدربي المنتخب أمر طبيعي ومتوقع، وقد تعرض محمود الجوهري وكيروش لنفس الانتقادات سابقًا. حسام حسن أيضًا هاجم المدربين بسبب اختياراتهم وسبق أن انتقد محمد صلاح. عليه الآن التزام الصمت والتركيز على عمله، فقد دعمه الجميع عندما لم يستدعِ عمر جابر، ولم يتعرض لانتقادات حادة بشأن هذا القرار”.

دعوة لتخفيف التصريحات وتركيز أكبر

تابع عبد الجليل: “من الضروري أن يخفف حسام حسن من حدة تصريحاته، فهو يحظى بدعم واسع لقيادة المنتخب المصري، والانتقادات جزء من عمل أي مدرب.

عليه أن يحفز لاعبيه، فالجوهري كان يحذرنا من قوة المنتخبات الأفريقية ويحثنا على تقديم أفضل أداء ممكن”.

تشكيل متوقع للمنتخب أمام موريتانيا

واختتم عبد الجليل حديثه بتوقعاته لتشكيلة المنتخب المصري في مواجهة موريتانيا، حيث رأى أن محمد الشناوي سيكون في حراسة المرمى، فيما سيلعب أحمد عيد كظهير أيمن، وبجواره كل من عبد المنعم، رامي، ومحمد حمدي.

وفي خط الوسط، يفضل عبد الجليل مروان عطية بجوار زيزو وتريزيجيه، مع تأمين الوسط على حساب أحدهما. وفي الهجوم، يتوقع تواجد مرموش، صلاح، ومصطفى محمد.

وأكد أن المباراة ستكون صعبة، لكن المنتخب المصري سيحقق الفوز في النهاية.