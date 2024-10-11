فرنسا تُمزق شباك الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب فرنسا في تحقيق فوزاً كبيراً على حساب نظيره الكيان الصهيوني 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وسجل المنتخب الفرنسي هدف التقدم عن طريق إدواردو كامافينجا في الدقيقة 7، ثم سجل كريستوفر نكونكو هدف ثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 87 سجل ثيو هيرنانديز هدف ثالث، في حين سجل برادلي باركولا هدف رابع في الدقيقة 89.



ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة المجموعة الثانية التي يتصدرها منتخب إيطاليا برصيد 7 نقاط.

ترتيب مجموعة فرنسا بعد مباريات الجولة الثالثة

المركز الأول: منتخب إيطاليا برصيد 7 نقاط

المركز الثاني: منتخب فرنسا برصيد 6 نقاط

المركز الثالث: منتخب بلجيكا برصيد 4 نقاط

المركز الرابع: الكيان الصهيوني بدون نقاط