الامارات | «الأبيض» يُفرّط في الفوز أمام كوريا الشمالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرّط المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في فوز كان في متناوله أمام ضيفه منتخب كوريا الشمالية، وتعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت أمس، على استاد هزاع بن زايد، في الجولة الثالثة ضمن تصفيات آسيا المؤهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

وبادر البديل يحيى الغساني بتسجيل هدف التقدم للمنتخب الوطني بعد دقيقتين من نزوله (66)، لكن البديل الآخر في منتخب كوريا الشمالية غونغ إيل أدرك التعادل (87).

ورفع «الأبيض» رصيده للنقطة الرابعة ليبقى في المركز الثالث متساوياً مع منتخب قطر الذي فاز على قيرغيزستان 3-1، فيما تتصدر أوزبكستان ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على إيران، في حين ارتفع رصيد منتخب كوريا الشمالية إلى نقطتين في المركز الخامس (قبل الأخير)، وبقيت قيرغيزستان في المركز الأخير من دون نقاط.

وقدّم المنتخب الوطني أقل مبارياته في التصفيات خلال الشوط الأول، فغابت الخطورة تماماً على مرمى الحارس سين هيوك، الذي لم يتدخل سوى في مناسبة واحدة لمنع برونو أوليفيرا من الانفراد.

وظهر فريق كوريا الشمالية أفضل على مستوى الأداء الجماعي، من حيث الانتشار والضغط الدائم على حامل الكرة، ولاحت له فرصة أولى عبر تسديدة من خارج الصندوق ارتطمت بأقدام مدافع المنتخب خليفة الحمادي وتحولت إلى ضربة ركنية.

وتوقع الكثيرون أن يتدخل المدرب البرتغالي باولو بينتو بتغييرات تنشط خطوط المنتخب مع بداية الشوط الثاني، لكنه أبقى على التشكيلة نفسها التي بدأ بها المباراة.

وظل الأداء كما هو من دون تحسن، بل إن التهديد تواصل من جانب منتخب كوريا الشمالية في أكثر من مناسبة، كان أبرزها ضربة ثابتة سدد منها كوك تشول كرة قوية أمسكها الحارس خالد عيسى (54).

وكانت نقطة التحول في المباراة مع نزول الثنائي علي صالح، ويحيى الغساني الذي نجح من أول لمسة له في وضع «الأبيض» في المقدمة بعد مجهود فردي مميز من جهة اليمين أنهاه بتسديدة صاروخية داخل الشباك.

وجاء الدور على البديل الآخر علي صالح ليُهدد مرمى كوريا الشمالية من الجهة الأخرى، فراوغ أحد المدافعين، لكنه سدد فوق العارضة (68).

وحصل الضيوف على ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو (الفار)، إثر تدخل قوي من جانب خالد الظنحاني ضد اللاعب إيل سونغ، إلا أن الحارس المتألق خالد عيسى تصدى لركلة الجزاء التي سددها اللاعب كونغ سونغ (74).

ولم يستطع المنتخب الوطني التماسك في الدقائق الأخيرة فاستقبل هدف التعادل عن طريق غونغ إيل (87)، من ضربة رأس أبعدها الحارس خالد عيسى، لكن الحكم الأردني أدهم المخادمة اعتبر الكرة تجاوزت بكامل محيطها خط المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.