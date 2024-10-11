دوري الأمم الأوروبية: تعادل إيطاليا وفوز فرنسا يخلطان الاوراق

الرياص - اسماء السيد - روما : خُلطت أوراق المجموعة الثانية بتعادل إيطاليا المنقوصة على أرضها أمام بلجيكا 2 2، في حين حققت فرنسا في حقبة ما بعد اعتزال مهاجمها انطوان غريزمان وغياب كيليان مبابي فوزا صريحا على إسرائيل 4 1 الخميس في الجولة الثالثة من المستوى الأول ضمن دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

على الملعب الاولمبي في العاصمة روما، تقدم المنتخب الإيطالي بهدفي أندريا كامبياسو (2) وماتيو ريتيغي (24)، قبل أن تستفيد بلجيكا من طرد لورنتسو بيليغريني قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الاول، لتقلص الفارق بفضل ماكسيم دي كويبر (42) وتدرك التعادل في الثاني عبر لياندرو تروسار (61).

"رأيت فريقا أظهر شخصية"

لخّص المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي ما حصل، قائلا "لقد استقبلنا هدفين من ركلتين ثابتتين، هناك أشياء يجب تطويرها، لكنني رأيت أيضا فريقا أظهر شخصية" رغم حالة الطرد.

واهدر المنتخب الإيطالي أول نقطتين له في المسابقة القارية، لكنه حافظ على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط متقدما بفارق نقطة عن فرنسا وثلاث عن بلجيكا. وتتذيل اسرائيل ترتيب الفرق من دون نقاط.

ورفعت إيطاليا سلسلة مبارياتها من دون هزيمة على أرضها إلى تسع، حيث تعود آخر خسارة للـ "أتزوري" إلى 23 آذار/مارس 2023 وكانت أمام إنكلترا 1 2 في نابولي.

وهو التعادل الأول لإيطاليا أمام "الشياطين الحمر" بعد ثلاثة انتصارات تواليا، حيث فازت مرتين بالنتيجة ذاتها 2 1 في عام 2021، و2 0 بقيادة انتونيو كونتي في عام 2016.

وتنتقل إيطاليا شمالا إلى أوديني لمواجهة إسرائيل التي ما زالت من دون رصيد وغير القادرة على اللعب على أرضها بسبب الوضع الأمني في الشرق الأوسط، حيث أن الفوز بالتزامن مع انتصار فرنسا على بلجيكا سيمنحها بطاقة المربع الذهبي للمسابقة القارية والتصنيف في المركز الاول بين المنتخبات خلال التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، علما أنها غابت عن النسختين الاخيرتين من نهائيات كأس العالم.

في المقابل، افتقد الإيطالي الألماني دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا لمايسترو خط الوسط كيفن دي بروين للاصابة والمهاجم روميلو لوكاكو الذي طلب مرة أخرى استبعاده من أجل التركيز على استعادة لياقته الكاملة.

وبكّر أصحاب الأرض بالتسجيل بعد دقيقتين من صافرة البداية، فبعد لعبة مشتركة استهلها الدفاع تقدم فيديريكو ديماركو على حدود منطقة الجزاء وأرسل عرضية إلى القائم البعيد للمدافع أندريا كامبياسو الذي سجل على مرحلتين بعدما تصدى حارس القادسية السعودي كون كاستيلز للتسديدة الاولى قبل أن تهز الثانية شباكه.

واضافت إيطاليا الثاني بعد تسديدة من خارج المنطقة من كامبياسو صدها كاستيلز وعادت إلى ماتيو ريتيغي الذي أودعها في المرمى الخالي (24).

وتلقى الفريق المضيف ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه لورنتسو بيليغريني اثر خطأ قوي على أرثور ثياتي لينال على اثره بطاقة صفراء، قبل أن يعود حكم اللقاء إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه ار" لرفع البطاقة الحمراء (40).

واستفادت بلجيكا من التفوق العددي لتقلص الفارق بعد دقيقتين عبر ماكسيم دي كويبر الذي سدد بقدمه اليسرى كرة قوية من 20 مترا على يمين الحارس جانلويجي دوناروما.

وأدرك تروسار التعادل بعدما انقضى على الكرة داخل منطقة الجزاء (61).

رباعية لفرنسا

على ملعب بوجيك أرينا في بودابست، سجلت فرنسا رباعية في مرمى إسرائيل، تناوب على تسجيلها إدواردو كامافينغا (7) وكريستوفر نكونكو (28) وبديل الاخير ماتيو غيندوزي (87) والبديل الآخر برادلي باركولا (89).

وزج المدرب ديدييه ديشان الذي أجرى ستة تغييرات مقارنة مع التشكيلة الفائزة على بلجيكا بهدفين نظيفين في 9 أيلول/سبتمبر، بلاعب خط وسط بايرن ميونيخ الألماني ميكايل أوليسيه ومهاجم تشلسي الانكليزي نكونكو في أول مباراة لمنتخب "الديوك" بعد اعلان غريزمان اعتزاله الدولي. كما اشرك الثنائي راندال كولو مواني وعثمان ديمبيليه.

وحمل أوريليان تشواميني شارة القيادة في ظل غياب نجم ريال مدريد الإسباني مبابي الذي فضّل ديشان اراحته لتعافيه من اصابة، ليلعب إلى جانب زميله في ريال كامافينغا.

وسيطر المنتخب الفرنسي على الكرة في الشوط الاول بنسبة 61 في المئة، وأظهر واقعية بتسجيله هدفين من تسديدتين عبر كامافينعا (7) ليعود ويمرر كرة الهدف الثاني لزميله نكونكو (28) الذي منح بهدفه الدولي الاول في مباراته الحادية عشرة "البلوز" التقدم بعد أربع دقائق من هدف التعادل لإسرائيل من تسديدتها الوحيدة على المرمى عبر أومري غاندلمان.