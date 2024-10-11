شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج #دار_الأوبرا_المصرية يتصدر منصة X قبل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات من افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مساء اليوم الجمعة، بدار الأوبرا المصرية، تصدر هاشتاج "#دار_الأوبرا_المصرية" موقع التواصل الاجتماعى "أكس".

وسينطلق حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ32، والتى تحمل اسم دورة فنان الشعب سيد درويش، مساء اليوم الجمعة، ويستمر حتى يوم 24 أكتوبر الجارى، ويعد المهرجان الأهم فى الوطن العربى الذى يقدم الأبحاث العلمية بالموسيقى إلى جانب الحفلات الموسيقية لنجوم الطرب من مختلف أنحاء الوطن العربي، وتمتد فعالياته على مدار 14 ليلة من الطرب والموسيقي.

وشهد الهاشتاج تفاعلا كبيرا من مستخدمى موقع إكس، الذين أبدوا ترقبهم للمهرجان والحفلات التى سيتم تنظيمها من خلاله، وأكدوا أن مهرجان الموسيقى العربية هو الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، بما يضمه من حفلات ونجوم بالإضافة إلى تكريمه عدد من النجوم والفنانين، كما أن إهداء الدورة الحالية للمهرجان إلى روح فنان الشعب سيد درويش، أعطى المهرجان قيمة وأهمية أكبر بخلاف مسابقات لمهرجان التى تستهدف إحياء الموسيقى فى الوطن العربي.