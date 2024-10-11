وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر الرقيب

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والخبر، ومكة المكرمة، وخميس مشيط، وجدة.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– منسق صيانة الأسطول (الرياض).

– مصمم داخلي (الرياض).

– محلل أنظمة أول (الخبر).

– أخصائي لوجستيات (الخبر).

– مدقق داخلي أول (الخبر).

– محلل المخزون (الخبر).

– مساعد مبيعات (مكة المكرمة).

– مصمم داخلي (خميس مشيط).

– منسق التوصيل (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)