وزارة الثقافة المصرية تواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ٣٢

ياسر رشاد - القاهرة -

تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ٣٢ حيث يقام بدار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ٤ حفلات بأوبرا القاهرة والإسكندرية وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت ١٢ اكتوبر

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فعلى مسرح النافورة يقام حفل لنجوم فرق الأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ويتضمن الفاصل الأول باقة من روائع كوكب الشرق و يحييه صوليست الكمان الفنانة العمانية طاهرة جمال و نجوم الأوبرا رحاب عمر ، أسماء كمال و رحاب مطاوع .

والفاصل الثانى يضم روائع العندليب ويحييه صوليست الكمان إيهاب صبحى و الفنانين محمد حسن ، أحمد عفت .



وبالتزامن وعلي مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم الفنانة نانسى منير تجربة فنية بعنوان "نزهة النفوس" وهى رحلة موسيقية تعود إلى عشرينات القرن الماضى .



وعلى مسرح الجمهورية تقدم فرقة التخت العربي للموسيقى والغناء بقيادة الدكتور ياسر معوض حفلاً غنائيًا يضم مجموعة من أغانى الزمن الجميل منها سيرة الحب ، دارت الأيام ، حب إيه ، ألف ليلة ، بعيد عنك ، الهوا غلاب ، ماتصبرنيش ، غنى لى شوي شوي ، انا فى أنتظارك ، أنساك ، حيرت قلبى معاك ، اما براوة ، عيون القلب ، الحب اللى كان ، أنا قلبى ليك ميال ، عنابى ، كوكتيل منديل الحلو ، قولولو الحقيقة ، الهوا هوايا ، جانا الهوا ، سواح ، اول مرة تحب يا قلبى ، قولى عملك ايه ، مبيسألش عليا أبداً ، ودع هواك ، غريب الدار ، على الحلوة والمُرة ، أمجاد يا عرب ، كوكتيل بلدى يا بلدى و يا حبيبتى يا مصر.

و على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" يقام حفلا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى و تحييه الفنانة السورية وعد البحرى والفنان العراقى هُمام ابراهيم ،يسبقهما فاصلاً موسيقيا مع صوليست القانون الفنان جمال عبد المنعم بجانب فقرات غنائية لفنانى الأوبرا أحمد الوزيرى ،أحمد صبرى ، رضوى سعيد ونهاد فتحى

ويشهد المسرح الصغير افتتاح فعاليات جلسات المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقي العربية ٣٢ ويبدأ بكلمات إفتتاحية للدكتورة لمياء زايد رئيس المهرجان والمؤتمر ،الدكتور خالد داغر مدير المهرجان والمؤتمر والدكتورة شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية ، وتقام الجلسة الأولى فى العاشرة صباحاً ومحورها الروافد الثقافية وواقع الموسيقى العربية ١ بحضور الدكتور كفاح فاخورى مقررا (لبنان - الأردن) والباحثين دكتور فادى غوانمه ،دكتور نضال نصيرات ( الأردن ) - دكتور كمال سماعيلى( فرنسا ) ،دكتور الكسندر جنسينيوس ( النرويج ) ،دكتورة منيجة عباس ( الكويت ) ،دكتور محسن عبد الملك ( تونس ) ،دكتور عدنان خلف ساهى ( العراق )

يليها الجلسة الثانية التى تقام فى الثانية عشر والنصف ومحورها الروافد الثقافية وواقع الموسيقى العربية ٢ بحضور الدكتورة شرين عبد اللطيف بدر -مقررا- ( مصر ) والباحثين فريد بن عمر ( تونس ) ،دكتور اشرف عبد الرحمن ( مصر ) ، دكتورة ميليسا سكوت ( أمريكا ) ،دكتورة ثناء الحلوة ( لبنان ) .