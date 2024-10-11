شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا " يقتربون من انتهاء تصوير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى أبطال فيلم " الحريفة 2 الريمونتادا " من جميع مشاهد الفيلم خلال الأيام المقبلة قبل انتقاله إلى مرحلة المونتاج، ليتحدد بعد ذلك موعد طرحه بدور العرض، وذلك بعدما نشرت الشركة المنتجة "تي فيجن" طارق الجنايني، الصور الأولى للجزء الثاني من فيلم "الحريفة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا"، من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقون على استكمال الحلم سويا.

الحريفة 2

"الحريفة" الجزء الأول حقق نجاحا كبيرا على صعيد الإيرادات وأيضا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية «ماجد»، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليلتقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكوّن صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.



كما انتهى مؤخرًا نور النبوى من تصوير مسلسله 6 شهور، المقرر عرضه على منصة watch it، من إخراج مصطفى سولى، وإنتاج أروما استديوز، ويشارك في بطولة العمل نور إيهاب، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

يشار الى أن آخر أعمال نور النبوى مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى.