شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: سلطات الاحتلال زادت القيود على وصول المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الأمم المتحدة أن العاملين في المجال الإنساني يستغلون أي فرصة لدعم الناس في شمال غزة، على الرغم من التحديات، في أعقاب إجبار الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 400 ألف شخص شمال وادي غزة بالتحرك جنوبًا.

وأفاد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، نقلًا عن العاملين في المجال الإنساني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية شددت القيود المفروضة على الوصول، ووسعت نطاق العمليات العسكرية في الشمال.

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة كارثي، في ظل الحصار المحكم الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات، وتدمير كل الطرق والبنية التحتية. الإمدادات الإنسانية والتجارية وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن نقاط العبور إلى شمال غزة مغلقة إلى حد كبير أمام حركة الإمدادات الإنسانية والتجارية، ولا يسمح عبر نقاط التفتيش داخل غزة إلا بتحرك المدنيين جنوبا، محذرًا من أن هذه التطورات تجبر الخدمات الأساسية على الإغلاق واحدة تلو الأخرى. استشهاد 8 فلسطينيين استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، على منزلين شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.