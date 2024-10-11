حفل غنائي لـ تامر حسني في الإسكندرية.. الموعد والمكان

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي الفنان تامر حسني حفله الصيفي الجديد في الإسكندرية، بالتزامن مع بدء موسم الحفلات الشتوية هناك مع نجوم الغناء العربي.

موعد ومكان حفل تامر حسني في الإسكندرية

ومن المقرر أن يقام الحفل في 18 أكتوبر في حديقة أنطونيادس وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

كانت أحدث أغاني تامر حسني من خلال أغنية “جامدين جامدين” التي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "وتقول كلماتها:" لو حد زعلان قابلك، هاته من ايديه ، قوله في ناس فرحانه، وجو جديد عليه، لو جالنا بس هيطلع، من كل اللي فيه، احنا لمتنا دي، بالدنيا كلها، كل دقيقه انبساط بنستغلها، والسكه اللي بتزعل نمشي عكسها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه، ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده ، صحبتنا الحلوه مأكده ، لأ بقى والحلو في كل ده، احنا كده من سنين ، لسه الأيام الحلوه بينا مكمله، والسهره جامده معانا ولسه مبيته واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده، عدي وفوت وكبر، وانسى ومتقفش، فك الزعل علشان بقى، وشك ميكرمش ، هنعيش الدنيا مره ياعم

فكها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده صحبتنا الحلوه مأكده ، لأ بقى والحلو في كل ده احنا كده من سنين ".