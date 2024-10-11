وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمكة المكرمة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في مدينة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير المخاطر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المخاطر، المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مدير الامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، إدارة الاعمال)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أكتوبر 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)