وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة عقارات الدولة

وأبرزت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– كبير أخصائي نظم المعلومات المكانية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– كبير مسؤولي استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– أخصائي إعلام ونشر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، التواصل الإعلامي، العلاقات العامة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أكتوبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)