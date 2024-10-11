انطلاقة عمر مرموش التهديفية تهدد مكانة صلاح في منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - لم يكن هداف ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب المصري محمد صلاح، يتوقع أن يكون مكانته القياسية كأحد أفضل الهدافين التاريخيين في دوري البريميرليج، مهدداً بهذه الصورة، وعلى يد أحد مواطنه من زملاءه بكتيبة الفراعنة، عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وسجل الفائز بكل الألقاب الفردية الممكنة والمتاحة خلال حقبة مدربه الألماني السابق يورجن كلوب، وسرعان ما تحول صلاح إلى أحد أساطير النادي بشكل ربما لم يتوقعه النقاد والمحللين عندما جاء إلى قلعة آنفيلد صيف العام 2017، بعدها أحرز لقب - فردي وجماعي، تلو الآخر، ليساهم في فترة ذهبية للفريق الأحمر تحت قيادة كلوب، فاز فيها بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

لكن انطلاقة مواطنه المميزة وتسجيله 8 أهداف، في 6 مباريات تجعل إمكانية تحطيم رقم صلاح القياسي قائمة، خاصة في ظل تجاهل ناديه الإنجليزي إلى تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ليصبح - حتى الآن - لاعباً حراً في يناير 2025 المقبل.

وواصل النجم المصري عمر مرموش، مهاجم تألقه في الدوري الألماني، ليرفع رصيد أهدافه في البوندسليجا إلى 8 أهداف لينفرد بصدارة قائمة الهدافين هذا الموسم، بجانب 4 تمريرات حاسمة.

ويبدو ان عامل السن، سيكون عنصراً حاسماً بشأن مفاضلة إدارة ليفربول بين صلاح (32 عاماً)، وميتروفيتش (25 عاما)، ولكن يبقى العنصر الأهم، فحواه: "هل يستطيع عمر مرموش القيام بأدوار الجناح الأيمن؟"، أم سيكون الفرعون الصغير البديل الأنسب للمهاجم رقم 9 في صفوف الريدز.

ما يعزز القول هنا، ان المدرب الهولندي آرني سلوت، قام - ولأول مرة، باستبدال صلاح، بجناح أيسر هو لويس دياز، ليحل محل قائد الفراعنة، وهو أمر آثار دهشة الجمهور، كون النجم الكولومبي يلعب للمرة الأولى كجناح أيمن، رغم افتقاد الأخير خطورته المعتادة، عندما يلعب في مركزه الأساسي.

أرقام مميزة لـ عمر مرموش مع فرانكفورت

وساهمت أهداف عمر مرموش في أن يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن بايرن ميونخ متصدر الترتيب، بعد مرور 6 جولات.

ويكفي عمر مرموش انه تفوق على الهداف المعتاد لدوري البريميرليج السابق، الإنجليزي هاري كين، صاحب الـ 5 أهداف هذا الموسم في المسابقة الألمانية، في الوقت الذي أحرز فيه 4 أهداف فقط، في 7 جولات.

ويتحلى مرموش، الذي أطلق (28) تسديدة هذا الموسم، وهو الأكثر تسديداً على المرمى حتى الآن، بالتنوع في طرق تسجيل الأهداف وصناعة الفرص، بل حصل أيضاً على أعلى تقييم للاعب ناشط في الدوري الألماني بنسبة 9/10، وفقا لمنصة سوفاسكور للإحصاءات الرقمية، الذي أكدت ان جناح الفراعنة هو رجل البوندسليجا في أول 6 مباريات، بتقييم إجمالي 8,9، جعله يتصدر تشكيل سوفاسكور المثالي للمسابقة.