أحمد مالك وندى الشاذلي في برومو فيلم “عنها”: إثارة وتشويق حول علاقة غامضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عنها” البرومو الرسمي للعمل المرتقب عرضه في دور السينما الأربعاء المقبل. البرومو كشف عن أجواء من الإثارة والتشويق، مسلطًا الضوء على علاقة غامضة تجمع بين أحمد مالك وندى الشاذلي.

البرومو يعبر عن صراع نفسي تعيشه بطلة الفيلم، مقدّمًا مشاهد خاطفة تزيد من فضول الجمهور حول تفاصيل الأزمة التي تواجهها، وترك التساؤلات مفتوحة لإثارة شغف المشاهدين لمتابعة الفيلم واكتشاف الإجابات.

كما زاد الغموض في البرومو بظهور أحمد مالك مرتديًا بدلة وطربوش أحمر، مشيرًا إلى وجود محاولة اغتيال، مما أضاف مزيدًا من التشويق للأحداث.

وترافق إطلاق البرومو مع إصدار الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان “إشمعنى يا نخ”، التي أدتها ندى الشاذلي، بكلمات بديع خيري وألحان سيد درويش.

فيلم “عنها” من بطولة أحمد مالك، ندى الشاذلي، وفدوى عابد، ومن تأليف وإخراج إسلام العزازي، وإنتاج دينا فاروق. تدور أحداثه في حقبة الثلاثينيات، حول سيدة تدعى “درية” تعيش في عزلة بعد اغتيال زوجها، لتدخل في حالة نفسية صعبة تتركها منقطعة عن العالم الخارجي.