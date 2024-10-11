هولندا تتحدى المجر بحثًا عن صدارة المجموعة في دوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - يحل المنتخب الهولندي ضيفًا ثقيلًا على نظيره المجري مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية 2024.

وتقام المباراة على استاد “بوشكاش أرينا” في العاصمة بودابست في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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ويسعى منتخب هولندا لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث قبل مواجهته المرتقبة أمام ألمانيا في الجولة الرابعة، بهدف التربع على صدارة المجموعة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع المانشافت.

الطواحين تحافظ على سجلها الخالي من الهزائم

افتتح المنتخب الهولندي مشواره في البطولة بفوز كبير على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 5-2، ثم تعادل مع المنتخب الألماني، ليحافظ بذلك على سجله خاليًا من الهزائم حتى الآن. ويدخل أبناء المدرب رونالد كومان مباراة اليوم وفي جعبتهم 4 نقاط، بالتساوي مع ألمانيا التي تتصدر المجموعة بفارق الأهداف.

في المقابل، يحتل المنتخب المجري المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط، وهو يأمل في تحقيق الفوز الأول له في البطولة على أرضه وأمام جماهيره.

المنتخب المجري يعلم جيدًا أن خسارة النقاط ستعقد مهمته في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، خاصة بعد تعادله مع البوسنة في الجولة الأولى وخسارته أمام ألمانيا.

المجر تتسلح بالجمهور وتبحث عن فوز ثمين

سيعتمد المنتخب المجري على الدعم الجماهيري الكبير في بودابست، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات القوية مع هولندا، لتحقيق انتصار يعيد الأمل في المنافسة.

المدرب ماركو روسي يدرك أن الفوز في مباراة اليوم سيعيد الفريق إلى دائرة المنافسة، ويعزز من فرصه في التأهل إلى الأدوار التالية.

مواجهة ساخنة بين ألمانيا والبوسنة في نفس المجموعة

وفي نفس الجولة، يلتقي المنتخب الألماني مع منتخب البوسنة والهرسك في مباراة أخرى لا تقل أهمية، حيث يسعى المنتخب الألماني للفوز وتوسيع الفارق مع هولندا، خاصة أن الطواحين تنتظر مواجهة مباشرة مع المانشافت في الجولة المقبلة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD1، ويعلق عليها المعلق الرياضي جواد بدة.

ترتيب المجموعة قبل الجولة الثالثة

مع انطلاق الجولة الثالثة، يتصدر المنتخب الألماني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن هولندا، فيما يحتل منتخب البوسنة والهرسك المركز الثالث بنقطة واحدة، بالتساوي مع المجر في المركز الرابع.