رسمياً.. رونالدو في دبي ولن يسافر إلى طهران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلن الاتحاد الآسيوي إقامة مباراة النصر السعودي أمام الاستقلال الإيراني على ملعب نادي شباب الأهلي في مدينة دبي الإماراتية، وبذلك لن يسافر الفريق السعودي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى طهران في ظل الأوضاع غير المستقرة في الوقت الراهن، وتهديد إسرائيل بتوجيه ضربة انتقامية لإيران رداً على الضربات الصاروخية الإيرانية التي تم توجيهها لإٍسرائيل.

وينتظر النصر مباراة مهمة أمام الاستقلال 22 تشرين الأول (أكتوبر) ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووفقا لـ"الرياضية" السعودية ستطرح تذاكر المواجهة القارية إلكترونيا قبل المباراة بثلاثة أيام ويتسع ملعب نادي شباب الأهلي بدبي إلى 12 ألف متفرج.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر نقل مباراة النصر السعودي والاستقلال إلى أرض محايدة ومنح النادي الإيراني حرية اختيار ملعب المباراة التي كان من المُفترض أن تقام على ملعب "أزادي".

وجاء نقل مباراة "النصر" و"استقلال" طهران إلى أرض محايدة بسبب الوضع الحالي والتوترات في منطقة الشرق الأوسط وصعوبة إقامة اللقاء في إيران في هذا التوقيت.

وحدد استقلال طهران 3 دول لاستضافة مباراته أمام النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة وهي الإمارات وعمان وقطر، لكن النادي الإيراني جعل مدينة دبي الإماراتية خياره الأول.

واستهل الفريق النصراوي مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بالتعادل مع مضيفه الشرطة العراقي بهدف لمثله قبل أن يحقق الانتصار على ضيفه الريان القطري بنتيجة (2-1) في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وفي المقابل بدأ استقلال طهران الإيراني مغامرته القارية بالانتصار على ضيفه الغرافة القطري بثلاثية نظيفة قبل أن يسقط بهدفين من دون رد أمام مضيفه فريق السد القطري.

وتجدر الإشارة إلى أن النصر هو حاليا في المرتبة الرابعة ضمن مجموعة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 4 نقاط فيما يأتي استقلال طهران الإيراني في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.