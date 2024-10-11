ياسر القحطاني يشن هجوما قويا على مانشيني بعد خسارة السعودية أمام اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - علق ياسر القحطاني أسطورة نادي الهلال والكرة السعودية، على الخسارة التي الأخضر أمام اليابان في تصفيات كأس العالم.

وتلقى منتخب السعودية خسارة مفاجئة على ملعبه ووسط جماهيره أمام اليابان بهدفين دون رد، مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووجع القحطاني هجوما ضاريا على المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، وحمله المسؤولية كاملة بعد تراجع النتائج للأخضر السعودي منذ توليه القيادة الفنية.

وقال القحطاني، في تصريحات عبر شبكة "بي إن سبورتس": "مانشيني قرر العودة لنفس طريقته العقيمة في الشوط الثاني، وهو ما حرمنا من إدراك التعادل، بل استقبلنا الهدف الثاني".

وأضاف: "لا أعلم لماذا يلعب مانشيني بهذه الطريقة، فهل هو يريد ألا يلعب المنتخب السعودي بصورة جيدة؟".

وتابع حديثه: "بعدما ظهرنا بصورة جيدة في الشوط الأول، قرر مانشيني أن يحرمنا من خطورة سالم الدوسري بدخوله في العمق، ولا أعرف السر في ذلك الأمر".

واختتم قائلا: "من وجهة نظري أن الأخطاء التي يرتكبها مانشيني، لا يفعلها مدرب مبتدئ، فهو يلعب بطريقة عشوائية والمنتخب لا يعرف كيف يلعب".

وتجمد رصيد المنتخب السعودي عند 4 نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع أستراليا والبحرين، فيما ابتعدت اليابان بالصدارة بالوصول للنقطة التاسعة، محققة العلامة الكاملة في أول 3 جولات.