منتخب السعودية يخسر أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 2026

ياسر رشاد - القاهرة -

تلقى منتخب السعودية خسارة مفاجئة على أرضه ووسط جماهيره أمام نظيره الياباني بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل هدف اللقاء الأول اللاعب دايتشي كامادا في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف كوكي أوجاوا الهدف الثاني في الدقيقة 81، ليقتنص الساموراي 3 نقاط هامة من معقل السعودية.

ويتواجد منتخبا السعودية واليابان في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جوارهما منتخبات أستراليا والبحرين وإندونيسيا والصين.

وينفرد منتخب اليابان بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بيتما يحتل منتخب السعودية المركز الثالث برصيد 4 نقاط في تصفيات أسيا لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتأهل أصحاب الصدارة والوصافة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.

ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.