شكرا لقرائتكم خبر عن بأرقام مفزعة.. جرائم مروعة للاحتلال ضد قطاع التعليم الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، عن حرمان الطلبة في كل من المدارس والجامعات في قطاع غزة من التعليم للسنة الثانية على التوالي، بسبب العدوان العسكري الذي دمر أو أخرج الكثير من المدارس من الخدمة.

بالإضافة إلى النزوح وتحول المدارس إلى ملاذات للنازحين.

استشهاد 10558 طالبًا

وأوضح تقرير صادر عن المركز، على أن ما يقارب 360 ألف طالب في قطاع غزة محرومون من التعليم المدرسي بسبب العدوان العسكري، كما يجري حرمان 88 ألف طالب جامعي من التعليم للسنة الثانية على التوالي للأسباب نفسها.

فيما استشهد 10558 طالبًا مدرسيًا منهم 79 طالبًا في الضفة الغربية، والبقية في قطاع غزة، كما استشهد 667 طالبًا جامعيًا في غزة، و35 طالبًا جامعيًا في الضفة الغربية.

وبلغ عدد الجرحى بين الطلبة بشكل عام في قطاع غزة، 34015 طالبًا، وذلك خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 وحتى 7 أكتوبر 2024.



العاملون في الحقل التعليمي

وعلى صعيد العاملين في الحقل التعليمي، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 425 فلسطينيًا يعملون في التعليم المدرسي، و117 آخرين يعملون في التعليم الجامعي في قطاع غزة.

كما جرحت 3700 من العاملين في الحقلين "المدرسي والجامعي" في القطاع كذلك.

ودمر العدوان الإسرائيلي على القطاع 62 مدرسة حكومية بشكل كامل، و124 مدرسة حكومية بشكل كبير، فيما جرى قصف 126 مدرسة حكومية، و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا".

إضافة إلى تدمير 35 مبنى جامعيًا بالكامل، وتدمير جزئي لـ20 مؤسسة تعليمية، وإلحاق أضرار بـ57 مبنى جامعيًا.

وتعرضت 72 مدرسة في الضفة الغربية للتخريب، واقتحمت قوات الاحتلال على مدى العام المذكور 5 جامعات تعرضت للتقييد والعبث بمحتوياتها.

كما تواصل قوات الاحتلال، جنبًا إلى جنب، مع المستوطنين اعتداءات تطال طلبة المدارس عبر قطع الطرق المؤدية إليها في عدد من البلدات والقرى الفلسطينية.