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القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية جنوبي لبنان

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مراسلها، بشن جيش الاحتلال غارة على بلدة صير الغربية جنوبي لبنان.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن الغارة الإسرائيلية على بيروت استهدفت مبنى من طوابق عدة بمنطقة النويري.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنباء عن غارة عنيفة للطيران الإسرائيلي استهدفت العاصمة بيروت خارج نطاق الضاحية الجنوبية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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