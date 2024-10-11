شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة العراقية تعلن عودة أكثر من 400 نازح إلى مناطقهم الأصلية فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقيين، عن عودة أكثر من 400 نازح إلى مناطقهم الأصلية فى نينوى شمالى العراق.



وذكرت الوزارة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- عودة (406) نازحين من مخيم (ديبكة) فى محافظة أربيل بإقليم كردستان إلى مناطق سكناهم الأصلية فى أقضية ونواحى محافظة نينوى، بالتعاون مع سلطات الإقليم والحكومة المحلية فى نينوى".



ووجهت الوزارة، وفقاً للبيان، بـ"شمول العائدين بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية لدعم الاستقرار فى مناطق العودة".