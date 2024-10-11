شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: نشعر بالقلق جراء إطلاق إسرائيل النار على مواقع لقوات اليونيفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد إزاء تقارير تفيد بإطلاق إسرائيل النار على مواقع لقوات حفظ السلام فى لبنان "اليونيفيل".



وأشار البيت الأبيض - فى بيان له أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم /الخميس/ - إلى أن "واشنطن تنتظر معلومات بشأن تقارير عن إصابة اثنين من قوات (يونيفيل) فى لبنان"، مشددا على ضرورة أن تكون قوات حفظ السلام فى أمان، مبينا أن "الحل الدبلوماسى هو السبيل الأفضل للمضى قدما لإعادة المدنيين إلى ديارهم على جانبى الحدود اللبنانية الإسرائيلية".