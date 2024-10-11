شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: استشهاد 2 وإصابة 9 آخرين فى غارة إسرائيلية على منطقة النويرى فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة رويترز، اليوم استشهاد 2 وإصابة 9 آخرين فى غارة إسرائيلية على منطقة النويرى فى بيروت.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن مسؤول التنسيق والارتباط فى حزب الله وفيق صفا هو المستهدف من الهجوم فى بيروت.

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن جيش الاحتلال شن غارتان على منطقة النويرى فى بيروت، وسط سماع دوى انفجارات فى المنطقة.

وأكدت بيانات رسمية لبنانية، أن إسرائيل شنت 61 غارة خلال 24 ساعة، مؤكدة أن الغارات أدت إلى استشهاد 28 وإصابة 113 آخرين.

ودعا وزير الخارجية اللبنانى، الأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن بلاده تتمسك بالقرار 1701 وبالمبادرة الأمريكية الفرنسية لوقف إطلاق النار.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأيرلندى، إنه لا يمكن التسامح مع إطلاق النار على قوات حفظ السلام أو قبوله، متابعا: "نشعر بقلق عميق بشأن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواقع اليونيفيل بالناقورة".

في ذات السياق، ذكرت وزارة الخارجية الأردنية، أن استهداف إسرائيل مركز قوات اليونيفيل جنوبي لبنان، انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقرار 1701.