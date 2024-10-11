شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الفرنسية: 6 شهداء على الأقل فى الغارتين الإسرائيليتين على بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر طبي، بارتقاء 6 شهداء على الأقل في الغارتين الإسرائيليتين على بيروت، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال إعلام إسرائيلي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن معارضته شن هجوم على المنشآت النفطية والنووية في إيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتصال بين بايدن ونتنياهو كان صعبا في عدد من القضايا. وكشفت وكالة الأنباء اللبنانية عن أن غارات إسرائيلية استهدفت مبنى على أطراف مدينة بعلبك.