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وكالة الأنباء الفرنسية: 6 شهداء على الأقل فى الغارتين الإسرائيليتين على بيروت

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القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر طبي، بارتقاء 6 شهداء على الأقل في الغارتين الإسرائيليتين على بيروت، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال إعلام إسرائيلي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن معارضته شن هجوم على المنشآت النفطية والنووية في إيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاتصال بين بايدن ونتنياهو كان صعبا في عدد من القضايا. وكشفت وكالة الأنباء اللبنانية عن أن غارات إسرائيلية استهدفت مبنى على أطراف مدينة بعلبك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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