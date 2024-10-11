شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين فى قصف الاحتلال حى الشيخ رضوان شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيين، اليوم /الخميس/، فى قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى مجموعة مواطنين فى محيط مسجد عمر بحى الشيخ رضوان شمال غزة.



وذكر مسعفون بجمعية الهلال الأحمر الفلسطينى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنهم نقلوا 4 شهداء وعددا من الجرحى عقب قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين فى محيط مسجد عمر، قرب مفرق الغزالى بحى الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، إلى مستشفى الأهلى العربى "المعمداني" فى المدينة.



فى سياق متصل، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة الخضر جنوب بيت لحم.