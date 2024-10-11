شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية تطلق النار على مشتبه به بإشعال 3 حرائق والان نبدء بالتفاصيل

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إطلاق النار من الشرطة

الدمام - شريف احمد - أطلقت الشرطة في مدينة كريفيلد غربي ألمانيا النار على مشتبه به وأصابته بالقرب من محطة القطار الرئيسية، وفقا لما صرح به متحدث باسم الشرطة مساء الخميس.ووقع الحادث بعد أن أشعل الرجل ثلاث حرائق في منطقة كراكوا في كريفيلد، حسبما ذكرت الشرطة.وأفادت الشرطة في إيسن عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي إكس بأنها أطلقت عملية كبيرة بعد الإبلاغ عن الحرائق. وجرى القبض على الرجل في المنطقة المحيطة بدور السينما بالقرب من المحطة.وأضافت أنه وقع إطلاق النار من الشرطة أثناء محاولة القبض على المشتبه به. وقامت سيارة إسعاف بنقل الرجل إلى المستشفى.ولا تزال الدوافع أو التفاصيل حول المشتبه غير واضحة في الوقت الحالي، وفقا للشرطة.وتشير الشرطة إلى أن الرجل لم يصب أي شخص، وأنه لم يعد هناك خطر على العامة.