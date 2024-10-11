شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. البورصة الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

البورصة الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية، اليوم، على انخفاض.وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي منخفضًا بنسبة 0.14 بالمئة، بما يعادل 57 نقطة، ليغلق عند مستوى 42454 نقطة.وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.21 بالمئة، ما يعادل نحو 12 نقطة، ليغلق عند 5780 نقطة.وانخفض مؤشر "نازداك" بنسبة 0.052 بالمئة، ما يعادل 9.57 نقاط ليغلق عند 18,282 نقطة.