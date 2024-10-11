شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. انخفاض الأسهم البريطانية والإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الإسترليني ينخفض

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.07 %، ما يعادل 6.01 نقاط، ليصل عند مستوى 8237.73 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3052 دولار أمريكي، بانخفاض 0.10 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1946 يورو بارتفاع 0.04 %.