شكرا لقرائتكم خبر عن "العفو الدولية": تحذيرات الاحتلال بإخلاء مناطق في لبنان غير كافية ومضللة والان نبدء بالتفاصيل

مخالفة القانون الدولي

اعتداء على بيروت

الدمام - شريف احمد - وصفت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، تحذيرات الإخلاء التي أصدرها جيش دولة الاحتلال الإسرائيلية لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان بأنها "غير كافية" وفي بعض الحالات "مضللة".وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في بيان صدر اليوم الخميس: "يكشف تحليلنا أن التحذيرات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لم تتضمن خرائط مضللة فحسب، بل إنها صدرت أيضا في وقت قصير - في إحدى الحالات قبل أقل من 30 دقيقة من بدء الضربات - في منتصف الليل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عندما يكون العديد من السكان نائمين، أو غير متصلين بالإنترنت أو لا يتابعون التقارير الإعلامية".وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه التحذيرات لا تعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بعدم استهداف المدنيين مطلقا واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتقليل إلحاق الضرر بهم.وتابعت كالامار قائلة: "بغض النظر عن فعالية التحذيرات، فإنها لا تعني أن إسرائيل يمكنها التعامل مع أي مدنيين متبقين كأهداف".وأوضحت أن الأشخاص الذين يختارون البقاء في منازلهم أو غير القادرين على المغادرة لأن أفراد أسرهم يعانون من قدرة محدودة على الحركة بسبب الإعاقة أو السن أو لأسباب أخرى، يظلون تحت حماية القانون الدولي الإنساني".واختتمت كالامار قائلة: "يجب على إسرائيل أن تفي في جميع الأوقات بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، أينما كانوا".يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية استهدفت مواقع لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان، ثم أطلق الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر ما وصفها بعملية برية محدودة جنوب لبنان ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص وتدمير هائل للبنية التحتية ونزوح هائل للسكان.وأسفرت غارتان إسرائيليتان استهدفتا مساء اليوم الخميس، العاصمة بيروت عن سقوط 11 قتيلا و 48 جريحا.وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن اعتداءات إسرائيل على العاصمة بيروت هذا المساء "أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أحد عشر شخصا وإصابة ثمانية وأربعين آخرين بجروح".وأشارت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية إلى أن الغارة الأولى استهدفت الطبقة الثالثة من مبنى مؤلف من 8 طبقات في منطقة النويري، و الثانية مبنى من 4 طبقات في شارع فتح الله، بالبسطا الفوقا وقد انهار بشكل كامل.وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي بشن غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله.