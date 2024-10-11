ضحايا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل في جباليا البلد شمال قطاع غزة

أفادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط "شهداء وجرحى إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل في جباليا البلد شمال قطاع غزة".

ويأتي ذلك في ظل حصار يفرضه الجيش الإسرائيلي على شمال قطاع غزة حيث يكثف قصفه للمنطقة ويهدد المستشفيات والقطاع الصحي فيها.

وسبق وكشف المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في تصريح، أن "ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون شمالي قطاع غزة".

وأوضح أن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرارا وتكرارا خصوصا من مخيم جباليا"، وقال: "الكثيرون يرفضون الإخلاء لأنهم يعرفون جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.