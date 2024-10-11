الأمم المتحدة: سلامة وأمن قوات اليونيفيل في لبنان في خطر متزايد والأنشطة العملياتية توقفت فعليا منذ 23 أيلول

اشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا الى إن سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "في خطر متزايد". وأضاف أن الأنشطة العملياتية لقوات حفظ السلام في لبنان توقفت فعليا منذ 23 أيلول.

ولفت لاكروا في تصريح لمجلس الأمن الدولي، الى ان "قوات حفظ السلام قابعة في قواعدها مع فترات زمنية طويلة قضتها في الملاجئ"، مضيفا أن البعثة، المعروفة باسم اليونيفيل، مستعدة لدعم كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي. وقال أمام مجلس الأمن المكون من 15 عضوا "قوات اليونيفيل مكلفة بدعم تنفيذ القرار 1701، لكن يتعين علينا أن نصر على أن تنفيذ بنود هذا القرار يقع على عاتق الطرفين نفسيهما".

واوضح إن قرار مجلس الأمن رقم 1701 يعطي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" تفويضا لمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على الحدود الجنوبية المشتركة مع إسرائيل خالية من الأسلحة أو المسلحين فيما عدا القوات الحكومية اللبنانية.