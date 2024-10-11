ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة: لدينا أكثر من 70 ألف نازح داخليا بسبب صواريخ حزب الله

اعلن ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الامن حول الاوضاع في المنطقة، بانه لدينا أكثر من 70 ألف نازح داخليا بسبب صواريخ حزب الله. واعتبر بانه علينا أن نعمل معا لمواجهة الإرهاب.

واشار ممثل إسرائيل في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في لبنان وذلك بناء على طلب فرنسا، الى ان حزب الله خطته كانت تهجير شعبنا ولكننا أفشلنا ذلك، والشعب اللبناني أمامه فرصة للتخلص من محاولات إيران لبسط نفوذها على بلاده.

وزعم بانه ليس لدينا نية لاحتلال أراضي لبنان بل هدفنا حماية حدود بلادنا، وقال "على إيران أن تبعد يدها عن لبنان".