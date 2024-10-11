مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نؤيد بقاء اليونيفيل في لبنان ونؤكد ضرورة ضمان أمن وسلامة قوات حفظ السلام

اعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إننا نؤيد بقاء يونيفيل في لبنان ونؤكد ضرورة ضمان أمن وسلامة قوات حفظ السلام، واردف في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في لبنان وذلك بناء على طلب فرنسا، "مستمرون في بذل الجهود كافة للوصول إلى حلول دبلوماسية لتهدئة الصراع بالمنطقة".

وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن إسرائيل تشن حرباً موسعة في المنطقة، مشيراً إلى أن مجلس الأمن الدولي يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم الإسرائيلية بالمنطقة.