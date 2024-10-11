خارجية كندا: إطلاق القوات الإسرائيلية النار على قوات حفظ السلام في لبنان غير مقبول

اعتبرت وزارة الخارجية الكندية إن واقعة إطلاق القوات الإسرائيلية النار على قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "مثير للقلق وغير مقبول".

واوضحت وزارة الخارجية الكندية في بيان، "تدعو كندا إلى حماية قوات حفظ السلام والعاملين في المجال الإنساني، وتدعو جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني".

وذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" أن اثنين من أفرادها أصيبا عندما أطلقت دبابة إسرائيلية النار على برج مراقبة في المقر الرئيسي للقوة في رأس الناقورة.