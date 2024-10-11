اشار المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقي الى اننا لن نبدأ حرب الطاقة لكن إذا بدأت فإن العالم سيفقد 12 مليون برميل يومياً وهذا ما سنتكفل به.
ولفت المسؤول الامني لكتائب حزب الله العراقي في تصريح له، الى ان هذا ما سنتكفّل به أما ما سيفعله إخواننا في اليمن في باب المندب والإخوة في إيران في مضيق هرمز فالله أعلم به.
كانت هذه تفاصيل خبر كتائب حزب الله العراقي: لن نبدأ حرب الطاقة لكن إذا بدأت فإن العالم سيفقد 12 مليون برميل يومياً وهذا ما سنتكفل به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.