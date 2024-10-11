كتائب حزب الله العراقي: لن نبدأ حرب الطاقة لكن إذا بدأت فإن العالم سيفقد 12 مليون برميل يومياً وهذا ما سنتكفل به

اشار المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقي الى اننا لن نبدأ حرب الطاقة لكن إذا بدأت فإن العالم سيفقد 12 مليون برميل يومياً وهذا ما سنتكفل به.

ولفت المسؤول الامني لكتائب حزب الله العراقي في تصريح له، الى ان هذا ما سنتكفّل به أما ما سيفعله إخواننا في اليمن في باب المندب والإخوة في إيران في مضيق هرمز فالله أعلم به.