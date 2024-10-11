شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تنسيقية شباب الأحزاب: حرب أكتوبر "معركة العزة".. وإسرائيل رصدت 10 ملايين دولار لمن يقتل "الرفاعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة، اليوم الخميس، بعنوان: "نصر أكتوبر.. 51 عاما على انتصار الإرادة المصرية بـ"معركة العزة"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 51 لحرب أكتوبر المجيدة.

قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع مستشارمركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، إن حرب أكتوبر درة الانتصارات في تاريخ مصر الحديثة، وبها كان قمة الإصرار على تحقيق الهدف، واعترف العدو بالهزيمة في حرب 73، وأشاد بخطة الخداع الاستراتيجي التى قامت بها مصر.

وأوضح أن التخطيط الاستراتيجي حدد الهدف والدليل على ذلك في يونيو 67 كانت معركة رأس العش وبعدها بثلاثة أشهر تدمير المدمرة إيلات.

وأكد أن مصر لاتنكسر، موضحا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات بدأ بالتخطيط بالجندي والتدريب وخطة الخداع الاستراتيجي كان لها واقع.

وتابع أنه فخر لمصر حرب الاستنزاف فكانت رهيبة وهى كانت تعد فترة إعداد للحرب، وكان هناك بطل شهير إبراهيم الرفاعي كان يعبر القناة أثناء فترة الاستنزاف، ويرجع كل مرة بأسير، كما أن إسرائيل رصدت 10 ملايين دولار لمن يقتل هذا البطل.

وأضاف أن عملية جمع المعلومات كانت نقطة مهمة جدا أثناء حروب الاستنزاف والرئيس السادات كان احد عوامل نجاح الحرب.



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والكاتبية الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365



تنسيقية شباب الأحزاب وندوة عن حرب أكتوبر



تنسيقية شباب الأحزاب



جانب من الندوة



جانب من ندوة تنسيقية شباب الأحزاب عن حرب أكتوبر