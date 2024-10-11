أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على كفرتبنيت، مزرعة بسطرة، بلدة شمع، بلدة البلاط، ومنطقة شانوح عند أطراف بلدة حلتا".
وأعلن "الوكالة الوطنية للإعلام" عن "استشهاد سيدة متأثرة بجروحها التي أصيبت بها، جراء غارة على منزل في مدينة صور منذ أيام".
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد سيدة متأثرة بجروحها جراء غارة على منزل في صور منذ أيام وسلسة غارات على بلدات جنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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