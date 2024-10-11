وصول طائرة محملة بمساعدات طبية من الامارات

وصلت قبل ظهر اليوم إلى مطار بيروت الدولي طائرة محملة بنحو 35 طنا من المساعدات الطبية والانسانية مقدمة من السلطات الإماراتية لمصلحة وزارة الصحة .

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