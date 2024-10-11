وزارة الشؤون الإجتماعية أطلقت عيادات نقالة لمراكز الإيواء في قضاء جزين

أطلقت وزارة الشؤون الإجتماعية، بدعم "SOS Chrétiens d'Orient" من العيادات النقالة لمراكز الإيواء في قضاء جزين، والتي تضم فريق من الإختصاصيين: طبيب صحة عامة، طبيب أطفال، ممرضة ومساعدات إجتماعيات.
وأعلنت الوزارة، أنه "خلال 4 أيام، تم تقديم معاينات مجانية لـ260 من النازحين بينهم 100 طفل، 91 إمرأة و 69 رجلاً كما تم توزيع 420 علبة دواء مجاناً توزّعت بين أدوية أمراض مزمنة، مضادات حيوية والتهابات، مسكّنات، مصل، فيتامينات، حديد، أدوية خاصة بالفطريات وأدوية خاصة بالاطفال. كما تم إحالة 42 مريض إلى مستشفى جزين الحكومي لإجراء صور وفحوصات مخبرية مجانيّة".
وذكرت أن "الجولة شملت بأسبوعها الأول 4 مراكز إيواء: ابتدائية جزين الرسمية، متوسطة جزين الرسمية، ثانوية جزين الرسمية ومهنية جزين الرسمي. ستستمر العيادات النقالة في الأيام المقبلة لتشمل جميع مراكز القضاء ويضاف إليها عيادة نقالة خاصة بالصحة الإنجابية (طبيبة نسائية) وتلقيح مجاني للأطفال".
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