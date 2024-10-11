ياسمين رئيس تطلّ من كواليس فيلمها الجديد: “الهنا اللي أنا فيه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة ياسمين رئيس عن بدء تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “الهنا اللي أنا فيه”. ونشرت ياسمين صورة لها وهي تمسك “كلاكيت” العمل عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت قائلة: “إيمان، الهنا اللي أنا فيه”.

يشارك في بطولة الفيلم كل من كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد الكردي، أحمد بدوي، وجابي خوري.

جدير بالذكر أن آخر مشاركات ياسمين رئيس كانت في عدد من الأعمال الدرامية التي عُرضت في موسم رمضان 2024، منها مسلسل “كامل العدد +1” بطولة دينا الشربيني، ومسلسل “جودر” بطولة ياسر جلال.