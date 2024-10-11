شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء الإعصار ميلتون والان نبدء بالتفاصيل

الإعصار ميلتون

الدمام - شريف احمد - قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن هناك تقارير عن مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء إعصار ميلتون في ولاية فلوريدا.وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت في وقت سابق إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.وأشتكي مايوركاس من أن "هناك معلومات كاذبة مفادها أن الموظفين الفيدراليين، الذين يقدمون المساعدة للسكان هناك، سوف يستولون في الواقع على أراضيهم".وأضاف: "ما رأيناه هو أن السكان حذرون، ومترددون في الحصول على الإغاثة التي يحق لهم الحصول عليها والتي ستساعدهم، نتيجة الخوف الذي غرسته تلك المعلومات الكاذبة في نفوسهم، وهذا مثال واحد فقط على ذلك."وأشار إلى أن "المعلومات الكاذبة التي يجرى نشرها عمدا لها تأثير حقيقي على الناجين."وقال مايوركاس "إننا نشهد انتشار خطاب كراهية مروع من كافة الأنواع على المنصات الإلكترونية. وهذا الخطاب المؤسف له تأثير على حياة السكان، كما أنه يشكل قوة دافعة للسكان لارتكاب أفعال تتسبب في أضرار"