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أمريكا.. مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء الإعصار ميلتون

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء الإعصار ميلتون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن هناك تقارير عن مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء إعصار ميلتون في ولاية فلوريدا.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت في وقت سابق إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل.
أضرار الإعصار ميلتون - د ب أ

الإعصار ميلتون

وأشتكي مايوركاس من أن "هناك معلومات كاذبة مفادها أن الموظفين الفيدراليين، الذين يقدمون المساعدة للسكان هناك، سوف يستولون في الواقع على أراضيهم".
أضرار الإعصار ميلتون - د ب أ

وأضاف: "ما رأيناه هو أن السكان حذرون، ومترددون في الحصول على الإغاثة التي يحق لهم الحصول عليها والتي ستساعدهم، نتيجة الخوف الذي غرسته تلك المعلومات الكاذبة في نفوسهم، وهذا مثال واحد فقط على ذلك."
أضرار الإعصار ميلتون - د ب أ

وأشار إلى أن "المعلومات الكاذبة التي يجرى نشرها عمدا لها تأثير حقيقي على الناجين."
أضرار الإعصار ميلتون - د ب أ

وقال مايوركاس "إننا نشهد انتشار خطاب كراهية مروع من كافة الأنواع على المنصات الإلكترونية. وهذا الخطاب المؤسف له تأثير على حياة السكان، كما أنه يشكل قوة دافعة للسكان لارتكاب أفعال تتسبب في أضرار"
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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