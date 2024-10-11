وزير الدفاع الإيطالي: لبنان ليس أفغانستان وفي السنوات الأخيرة تظاهرنا بعدم ملاحظة مشكلة اللاجئين فيه

شدد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، على أن "لبنان ليس أفغانستان"، فلديه "تقاليد وثقافة ديمقراطية لا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في أفغانستان".

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الوزراء الإيطالية في اعقاب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواقع اليونيفيل، “بيروت مدينة تتعايش فيها ثقافات وأديان مختلفة، ولبنان يتمتع بحساسية ديمقراطية”.

ورأى وزير الدفاع الإيطالي أن مشكلة لبنان تكمن في أنه استقبل "مليوني لاجئ، وهي نسبة من اللاجئين مقارنة بالسكان لا توجد في أي دولة أخرى في العالم".

وذكر أن "في السنوات الأخيرة تظاهرنا بعدم ملاحظة ذلك. وهو الوضع الذي كان سيتسبب في انفجار كل شيء في أي مكان. حتى الآن، رغم ذلك، حافظ لبنان على توازن هش، أدخله هذا الهجوم الإسرائيلي في أزمة".